Il Liceo Da Vinci ospite a «Viaggiando in Italia» su Rai Radio Live | Password Magazine

JESI – Il Liceo Scientifico «Leonardo da Vinci» di Jesi sarà tra gli ospiti della trasmissione radiofonica RAI «Viaggiando in Italia», condotta da Carlo Mancini e che andrà in onda martedì 4 maggio su Rai Radio Live alle ore 9, in replica alle ore 16 e disponibile successivamente anche in podcast https://www.raiplayradio.it/radiolive.

La puntata di martedì sarà infatti dedicata alla città di Jesi e il professor Giovanni Angelelli, docente di disegno e storia dell’arte del liceo, illustrerà i luoghi protoindustriali della città, che attingevano alle risorse naturali del territorio, studio frutto anche del lavoro di approfondimento degli studenti che hanno aderito negli anni passati al PON-FSE Patrimonio e paesaggio – «Marginalità della città: spazi fisici e di vita da riscoprire e valorizzare. Rendere visibile l’invisibile».

«Se non fossi nata a Jesi, non avrei fatto la schermitrice»: la campionessa olimpica e mondiale Giovanna Trillini racconterà invece il suo rapporto con la città di origine, il suo forte legame con le Marche e descriverà i benefici della scherma sulla salute.

Ospite della puntata anche Lucia Chiatti, Direttore della Fondazione Pergolesi Spontini, ente che gestisce il Teatro Pergolesi e lo jesino Doc Aurelio Masaccio.