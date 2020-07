Il miglior bianco italiano? Per il New York Times è il Verdicchio | Password Magazine

VALLESINA – Nel nostro territorio lo sappiamo da tempo ed i diversi premi, arrivati nel corso degli anni, ce lo confermavano sempre di più: il verdicchio è uno dei migliori vini bianchi del mondo. Ora la conferma arriva anche dal New York Times che, tramite le parole del giornalista Eric Asimov, lo celebra così: “Il Verdicchio è probabilmente il più grande vitigno autoctono bianco italiano”.

Sapido, minerale, con una grande persistenza aromatica e olfattiva, un vino con un’ottima capacità di invecchiamento, rara da trovare in un bianco. Accanto alla denominazione principale (Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc) c’è la più piccola, ma altrettanto preziosa, denominazione del Verdicchio di Matelica Doc, espressione fiera di un territorio che si divide tra la montagna e il mare.

Cosi Asimov: “questo vino è uno dei protagonisti della rinascita dei vini bianchi italiani degli ultimi 20 anni, una vera rivelazione”. Dalle colline marchigiane alla grande mela, nell’articolo vengono citate, come esempio per approfondire la conoscenza, il Verdicchio di Matelica Le Salse 2018, della Cantina Belisario, presente sul mercato italiano con cinque differenti tipologie,il Verdicchio di Matelica 2018 di Bisci, in regime biologico, infine il Verdicchio di Matelica 2019 dell’azienda Collestefano: riconosciuto come uno dei migliori della denominazione è un punto di riferimento.