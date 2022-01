Il moiarolo Andrea Marri in gara al Concorso Nazionale di Presepi | Password Magazine

MOIE – L’iniziativa del Concorso Nazionale di Presepi è promossa da un negozio specializzato in materiale presepistico di San Gregorio Armeno, la celeberrima via dei presepi di Napoli. In questo prestigioso Concorso on-line sono in gara circa 200 opere divise tra categoria amatori e professionisti. Andrea Marri che, dall’età di 14 anni ha sempre realizzato un presepe nella propria abitazione, nel corso degli anni si è migliorato affinando le diverse tecniche presepistiche. Quest’anno il giovane moiarolo è stato selezionato da un’apposita giuria nella categoria professionisti dopo aver visualizzato le foto inviate. La rappresentazione eseguita manualmente per questa edizione è molto originale ed è denominata “Natività in Baita”, un presepe di cm 90×120 completamente realizzato in polietilene con tecnica dell’incisione, mentre la catena montuosa è stata realizzata con poliuretano espanso. Le votazioni on-line al Concorso “il Presepe più bello” possono essere effettuate dal 27 dicembre al 2 gennaio, sulla pagina facebook Gambardella Pastori e Quadri.