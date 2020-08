Il Moie Sporting Club supera il C.T. Pesaro e rimane in C | Password Magazine

MOIE – Si è svolto domenica scorsa, 2 agosto, lo spareggio e retrocessione serie C- D1 femminile tra la formazione femminile del Moie Sporting Club e quella del C. T. Pesaro. A rappresentare la compagine del Moie Sporting Club Nicole Ciciliani, Aurora Cannuccia e Asia Scuppa. Quest’ultima ha vinto recentemente il titolo regionale Under 16, che le permetterà di partecipare ai campionati italiani Under 16 che si svolgeranno dal 31 agosto al 6 settembre a Rovereto (Tn). Grande prestazione per le giovani atlete di Moie, con la Scuppa che ha superato Linda Canestrari (2.8) per 6-2, 6-2. Sconfitte invece sono pervenute da Ciciliani contro Carolina Orazi (3.3) per 6-4,1-6,6-3; e da Cannuccia sconfitta da una 4.1 per 6-2,6-1. Nel primo doppio il duo moiarolo Scuppa-Ciciliani ha superato la coppia Orazi/Canestrari per 6-3,5-7,10-7; e sul 2-2 nel doppio di spareggio decisivo le brave atlete del Moie Sporting club hanno vinto per 6-3,6-4.Nel primo campionato di Serie C femminile disputato dalla società di Moie, quest’ultima è riuscita ad ottenere la permanenza in categoria.