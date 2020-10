Il Parco Zoo non si arrende al Covid, lezioni a distanza per gli studenti | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA- C’è la Dad, la didattica a distanza e ora, in tempi di Covid e norme per evitare il contagio, arriva anche la proposta delalla visita in presenza. Lo staff didattico scientifico del giardino zoologico falconarese ha ideato, pensate per studenti che vanno dalla scuola elementare alla scuola media, coinvolgenti, tutte ricche di contenuti multimediali interattivi e adatte a sostituire o anticipare la visita in presenza allo zoo. Insomma, alla scoperta degli animali e dei loro habitat ci si andrà online. Non mancheranno proposte per gli studenti delle superiori, per i quali il programma potrà essere personalizzato sulla base delle richieste e delle esigenze didattiche dei docenti. «Lo scorso anno il lockdown ci ha fermati proprio nel periodo dedicato alle visite di istruzione delle scuole – spiegano i responsabili del Parco – e non sapendo ancora se verrà esteso a tutto il 2021 ci siamo chiesti come reagire. Così abbiamo pensato a questo nuovo format. Basterà avere una connessione a Internet, un account su Google Meet, la Lim o un proiettore collegato a webcam e impianto audio». A seconda delle età, dai più piccoli della prima elementare fino alle terze medie, gli alunni potranno andare alla scoperta del bosco, imparare le attività quotidiane degli animali, oppure saperne riconoscere la presenza da un’orma, da una traccia lasciata a terra o su un albero. Conoscere, riconoscere e rispettare gli habitat e, per i più grandicelli, anche capire l’importanza di una scelta d’acquisto consapevole per tutelare gli ambienti naturali e la biodiversità. Le lezioni dureranno 50 minuti e potranno essere svolte dal lunedì al venerdì, tra le 9 e le 16. Una proposta possibile anche nel caso la classe sia già in DAD. In quel caso sarà predisposto, in accordo con l’insegnante, un numero massimo di partecipanti a lezione. «Il Parco Zoo è da anni anche un luogo di conservazione e conoscenza – concludono i responsabili – e con queste proposte vogliamo promuovere l’educazione ambientale, l’importanza di tutelare la biodiversità e le specie animali». Per avere informazioni è possibile chiamare lo 071911312 tutti i giorni, escluso martedì, domeniche e festivi, dalle 10 alle 12. Oppure consultare il sito www.parcozoofalconara.com nella pagina dedicata alla scuola.