Il personale sanitario italiano candidato al premio Nobel per la Pace | Password Magazine

Il Comitato norvegese per il Nobel ha avallato la designazione del corpo sanitario italiano per la candidatura al Premio Nobel 2021 avanzata dalla Fondazione Gorbachev con la seguente motivazione: «Alla base della richiesta di candidatura c’è il fatto che il personale sanitario italiano è stato il primo – nel mondo occidentale – a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria, in cui ha fatto ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra lottando in trincea per salvare vite e, non di rado, perdendo la propria».