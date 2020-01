Il piede schiacciato dal muletto in manovra, operaio in ospedale

MONSANO – Corsa in ospedale questa mattina per un operaio infortunato sul lavoro. L’incidente è avvenuto a Monsano, in una ditta di via Caduti sul Lavoro. I soccorsi del 118, con automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, sono scattati intorno alle 11, con un codice rosso per trauma da schiacciamento. Sul posto anche Icaro. Per fortuna però non c’è stato bisogno del trasporto in eliambulanza: l’operaio infatti, un ragazzo di 33 anni di Polverigi, non aveva nulla di grave. Aveva dolore a un piede, dato che era rimasto schiacciato da un muletto, ma per fortuna la scarpa antinfortunio aveva attutito la botta. Il ragazzo è stato così trasportato al Pronto soccorso di Jesi in codice verde.