Il Premier Conte domani comunicherà le sue dimissioni | Password Magazine

ROMA – Era nell’aria, i numeri risicati al Senato e la possibilità di andare sotto già a breve sulla riforma della giustizia, hanno convinto il premier Giuseppe Conte a rassegnare le dimissioni. Domani, dopo un passaggio in CDM per comunicare la decisione, salirà al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“E’ convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale – si legge in una nota di Palazzo Chigi – il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il Presidente Conte si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Probabile un terzo incarico per valutare se sono possibili, grazie ad un nuovo governo, numeri più rassicuranti soprattutto al Senato ma la decisione spetta al Presidente della Repubblica ed ogni scenario è ora possibile.