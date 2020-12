Il saluto commosso a Yasmine: oggi i funerali | Password Magazine

JESI – Si sono svolti questa mattina i funerali di Yasmine Wahbi, scomparsa lunedì scorso all’età di 20 anni, per un’emorragia cerebrale.

Una luce che illuminava il cammino di molti e che, di colpo, è stata spenta. Troppo presto per Yasmine. Troppo per i suoi 20 anni.

Un’età ancora fatta di spensieratezza, ricca di progetti per il futuro e sogni da inseguire. Negli occhi e nel sorriso di Yasmine c’era la vitalità di una giovane che si apriva al mondo.

Nessuno poteva immaginare che all’improvviso tutto questo sarebbe sparito dietro la tragedia.

In tanti si sono ritrovati al piazzale del cimitero di Jesi per dare alla giovane l’ultimo saluto e portare il proprio messaggio di vicinanza alla famiglia. L’intera Vallesina si è stretta intorno al dolore di papà Youssef, ex presidente del Circolo culturale islamico Al Huda, alla mamma e al fratello.

Yasmine era la figlia che tutti avrebbero voluto avere: gentile, sempre pronta a dare una mano. Animata da grande spirito di volontariato, aveva seguito il papà nelle attività dell’associazione jesina di Protezione civile CB-OM, entrando a far parte del gruppo.

«Yasmin era la figlia del caro Yousef Wahbi, persona molto ben voluta e molto attiva nel sociale e anche Yasmin stava prendendo le orme del padre – la ricorda Ahmad Amer Dachan, consigliere comunale di Rosora e amico della famiglia – Il dolore della famiglia Wahbi è il dolore di tutta la comunità. e oggi sia la comunità islamica che la comunità Cristiana erano Uniti per salutare la loro figlia. Ci affidiamo al Dio unico da accogliere nostra sorella Yasmine nella nuova ed eterna vita».

Al funerale, non potevano mancare i volontari del gruppo di Protezione civile che, insieme all’associazione nazionale carabinieri e alle forze dell’ordine presenti, vigilavano sulla sicurezza e sul rispetto del norme anticovid.

Per Yasmine, che con la sua famiglia risiedeva a Pianello Vallesina, sono arrivate parole di cordoglio anche dal sindaco di Monte Roberto Stefano Martelli: «Perdiamo una nostra giovane e brillante concittadina. Una tragedia che ci lascia tutti costernati e affranti. Al padre, la mamma ed il fratello va il nostro più sentito cordoglio».

La cerimonia si è svolta secondo il rito islamico: alla preghiera, guidata dall’Imam dott. Mohamed Nour Dachan, è seguita poi la sepoltura nel cimitero, con il feretro che è stato interrato come da tradizione islamica: «Grazie a tutti i non musulmani intervenuti, la vostra presenza è testimonianza di quanto queste occasioni ci uniscano – ha detto l’imam -. Questa è una vita passaggio, la morte riguarda tutti e porta a una rinascita nell’aldilà».