Il semirimorchio si sgancia e si inclina, intervengono i vigili del fuoco | Password Magazine

TRECASTELLI – I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 12 a Trecastelli, in via Marco Polo, per riposizionare un semirimorchio, sganciato dalla motrice, fortemente inclinato su un lato.

Sul posto la squadra dei pompieri di Senigallia e a supporto l’autogrù con personale proveniente dal Comando di Pesaro Urbino hanno sollevato il mezzo riposizionandolo e mettendolo così in sicurezza.

Non si segnalano persone coinvolte.