Il servizio "Tempo per le famiglie" torna su Meet | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Il servizio Tempo per le famiglie riprende online a partire dal 14 dicembre per tutti i genitori e nonni di bambini e bambine che abbiano un’età da uno a 4 anni. Si tratta della terza edizione dell’iniziativa, finanziata dal “Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile” e inserita all’interno del progetto “Be Sprint-Sperimentazione di Pratiche Innovative per lo sviluppo di una Comunità educante e di servizi Integrati per il Benessere dei bambini”, realizzato da una rete regionale di partner, pubblici e privati, tra cui Cooss Marche, che è ente capofila, e il Comune di Maiolati Spontini.

Vista l’impossibilità, per quest’anno, di ritrovarsi in un luogo fisico, la cooperativa sociale Cooss Marche propone di incontrarsi virtualmente all’interno della piattaforma MEET, per parlare, leggere, fare laboratori creativi, affrontare temi di interesse. Gli incontri online saranno tre nel mese di dicembre ma ne saranno programmati anche altri, fino al prossimo febbraio, con orario dalle 16,45 alle 18,45.

Si inizia lunedì 14 dicembre con le educatrici Marina Santinelli e Vittoria Socci che guideranno il primo incontro di conoscenza e di presentazione del servizio.

Giovedì 17 dicembre la psicoterapeuta Vanessa Bernardini con le educatrici Marina Santinelli e Vittoria Socci guideranno l’incontro sull’ascolto e i bisogni dai grandi ai bambini: “È un orecchio bambino, mi serve per capire le cose che i grandi non stanno mai a sentire”.

Lunedì 21 dicembre l’incontro verterà su “Una casa per tutti: pensare agli spazi per sostenere l’autonomia del bambino” con Marina Santinelli e Vittoria Socci. Per informazioni, le operatrici rispondono alle mail margheritagaglia@gmail.com e s.benigni@cooss.marche.it. Il numero di telefono è 0731/213660 interno 3. Per l’iscrizione agli incontri si deve fare riferimento al seguente indirizzo internet: https://tinyurl.com/y2sh7ag8. A seguito dell’iscrizione, si riceverà il link di Meet. Per poter partecipare è necessario avere un account Google e comunicare la propria email.

La precedente edizione programmata a Moie, alla scuola dell’infanzia “Il Piccolo principe”, era iniziata il 10 dicembre 2019 ma non si erano potuti tenere tutti gli incontri programmati a causa dell’emergenza Covid.