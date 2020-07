Il sindaco da Alì: «La nostra piena solidarietà» | Password Magazine

JESI – Il sindaco 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐁𝐚𝐜𝐜𝐢, accompagnato dall’assessore ai servizi sociali 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥𝐮𝐢𝐬𝐚 𝐐𝐮𝐚𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢, ha fatto visita ad Alì Mustafà, il ristoratore di Colle Paradiso la cui attività è stata presa di mira con frasi razziste. Con loro anche 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐓𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐢, l’ex allenatore della Jesina amico di vecchia data di Alì.

Nel salutare il ristoratore e la moglie, Bacci ha voluto sottolineare brevi, ma chiarissimi concetti: «Ho ritenuto importante essere qui per esprimere la solidarietà mia personale e come sindaco dell’intera città. Quello che è accaduto mi auguro sia il gesto di giovani sconsiderati che non abbiano ancora maturato una coscienza civile, perché se così non fosse sarebbe grave. J𝐞𝐬𝐢 𝐝𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭à 𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐝 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 e lo dimostra il rapporto che ha sempre avuto con la comunità straniera. Sul rispetto, la civile convivenza e la migliore integrazione si basa la nostra comunità che ha fatto della coesione sociale un valore fondante».

Alì Mustafà, giordano residente in Italia da quasi 40 anni, sposato e con tre figli, gestisce da lungo tempo il ristorante Colle Paradiso.