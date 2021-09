Il Supermercato "SI' con te" di via F. Coppi si rinnova | Password Magazine

JESI – Dopo 15 giorni di chiusura al pubblico, ed una serie di lavori di ammodernamento, riapre a Jesi oggi, giovedi 2 settembre alle 8,30, lo storico Supermercato “SI’ con te” di Via Fausto Coppi completamente rinnovato nel servizio e nella proposta commerciale.

Il progetto, realizzato in tempi rapidissimi, rivisita in chiave moderna il negozio di prossimità ed è ispirato alla tradizione locale del mangiar bene, proponendo novità estetiche e tecnologiche nel contenuto e nei servizi.

La struttura di vendita di circa 1.000 mq., con un ampio e comodo parcheggio, si sviluppa in un contesto moderno, pensato per un cliente consapevole ed attento all’ambiente con nuove tecnologie per l’illuminazione, il risparmio energetico e la conservazione ottimale dei cibi più deperibili con i dispositivi di brumizzazione nel reparto pesce.

Tutto questo è circondato da un’atmosfera calda ed accogliente che avvolge i reparti per evidenziare soprattutto l’offerta alimentare del fresco e per offrire a tutti i consumatori una spesa di qualità.

Oltre al consueto assortimento di Ortofrutta, Gastronomia, Carni assistite e Pesce fresco, il nuovo supermercato dedica ampio spazio a specialità del territorio, prodotti a km zero, biologici e salutistici, e propone un’ampia offerta di piatti pronti a cuocere e cotti, preparati internamente con un ricettario esclusivo nei nuovi laboratori.

La struttura completamente rinnovata, oltre ai Soci imprenditori Riccardo Rossi e Manuela Pasquinelli, impiega 30 persone, quasi tutte residenti a Jesi e nei comuni limitrofi.

Giovedì 2 Settembre, alle ore 8.30, i Soci e tutto il loro staff aprono le porte del nuovo Sì con te di Jesi, in Via F. Coppi, con l’obiettivo di garantire a tutti i clienti un’esperienza di acquisto piacevole e pratica.