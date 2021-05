Il teatro di cioccolato di Marco Cascia esposto nel foyer del Pergolesi | Password Magazine

JESI – Il Teatro Pergolesi di cioccolato esposto nel foyer del Teatro Pergolesi. L’opera, realizzata dal cioccolatiere Marco Cascia, titolare de Le Chocolat a Jesi nonché della caffetteria, cioccolateria e gelateria La Dolce Vita a Moie, è stata consegnata questa mattina alla Fondazione Pergolesi Spontini ed esposta ai visitatori. Largo 75 cm, alto 40 per altrettanti 40 di profondità, la facciata dell’edificio è stato riprodotto fin nei minimi dettagli: dall’orologio alle finestre, dai cornicioni fino al balcone che si affaccia sulla piazza. Il tutto realizzato con cioccolato fondente, bianco e a latte e decorato con la maestria artigianale del cioccolatiere (Leggi anche: Il Teatro Pergolesi in cioccolato, l’opera di Marco Cascia).

«Ho sempre sentito l’esigenza di creare qualcosa per la città e il teatro per me ne è il simbolo – sono le parole di Cascia -. Sopratutto, visti gli effetti della pandemia sul settore della cultura e dello spettacolo, quest’anno più che mai ho avvertito il bisogno di lanciare un messaggio di speranza e vicinanza al teatro cittadino». A ringraziare il cioccolatiere, l’Ad della Fondazione Pergolesi Spontini Lucia Chiatti che ha evidenziato come «tale opera rappresenti l’affezione della città verso il suo teatro», seguita poi dal direttore artistico Cristian Carrara secondo cui «il modo di costruire questo teatro, partendo da un progetto sulla carta, non è molto diverso da come prendono forma qui le nostre produzioni liriche».

Il Teatro Pergolesi di cioccolato è stato collocato in fondo al foyer del Teatro Pergolesi davanti al busto di Pergolesi.