Il trattore in bilico rischia di cadere in strada, arrivano i vigili del fuoco | Password Magazine

CASTELBELLINO – Il trattore resta in bilico, con il rischio di cadere sulla strada sottostante. Vigili del fuoco a lavoro nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15 a Castelbellino, per un trattore agricolo rimasto in equilibrio precario al limite del campo durante il lavoro di aratura del terreno e con il pericolo di finire sulla sede stradale sottostante.

La squadra dei pompieri sul posto ha ancorato il trattore con un cavo d’acciaio ad un mezzo 4×4 in attesa di un’altro trattore per la completa rimozione.

Non si segnalano persone coinvolte.