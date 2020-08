Il trattore si impenna, agricoltore rotola giù dalla collina: ferito a Torrette | Password Magazine

CASTELPLANIO – Il trattore si impenna e l’agricoltore rotola giù per un collina di oliveti per una ventina di metri. Paura questa mattina a Castelplanio, nei pressi di via Piagge, per un infortunio agricolo avvenuto intorno alle 8. A farsi male un 81enne che mentre era alla guida del trattore, improvvisamente, è stato sbalzato via dal mezzo ribaltatosi in avanti. Per fortuna, l’aratro si è agganciato a una pianta, impedendo che l’agricoltore restasse schiacciato sotto. L’anziano è però rotolato giù da una collina riportando una ferita alla testa e dolori alla schiena. Sul posto, è intervenuto il 118 con l’automedica di Jesi e un’ambulanza della Croce Verde di Serra San Quirico. Attivato anche Icaro01, atterrata nel vicino campo sportivo di Poggio San Marcello, e i vigili del fuoco che hanno aiutato i sanitari a stabilizzare il paziente sulla barella. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette, era cosciente.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi dell’incidente.