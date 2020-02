Il vento fa ribaltare due camion lungo la strada. Numerosi interventi in corso

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco e forze dell’ordine ancora in atto sul territorio a seguito del maltempo. Numerose le chiamate di aiuto per alberi pericolanti a Jesi, alcuni caduti anche sulle auto in sosta provocando diversi danni. Interventi in via Mazzangrugno, in via dell’Industria ma anche in via Gola della Rossa dove sono almeno tre le auto rimaste incastrate sotto un grande albero caduto in prossimità della scuola secondaria Leopardi. In via Pellegrini, sono stati divelti i cartelloni delle affissioni provocando danni alle macchine parcheggiate nell’area.