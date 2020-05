In 30 sotto un tetto e con paghe da fame, Polizia risolve caso di caporalato

SENIGALLIA – Una paga da fame per sgobbare nei campi. Meno di 5 euro all’ora, con una quota che andava per sostenere spese di vitto e alloggio, approfittando delle condizioni di povertà dei lavoratori.

Una complessa indagine, condotta dalla Polizia di Stato, ha consentito di far emergere plurime e reiterate condotte di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro da parte di due soggetti pakistani.

I poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Senigallia, al termine di una prolungata e complessa attività di indagine, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona su richiesta della Procura della Repubblica, emessa a carico di un pakistano e denunciato un altro cittadino pakistano, entrambi cittadini in regola con il permesso di soggiorno, gravitanti sul territorio senigalliese ed aree circostanti, ritenuti responsabili del reato di caporalato e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ma anche per fatti connessi ad episodi di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

L’attività di indagine si è protratta per oltre un anno – dal 2019 al 2010- ed è stata condotta in collaborazione con il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona che ha analizzato e sviluppato tutti gli aspetti giuslavoristici relativi ai profili attinenti la posizione lavorativa ed i rapporti contrattuali dei lavoratori.

Uno dei due pakistani, titolare dell’omonima impresa individuale, e il secondo, in veste di co-gestore della medesima impresa, assumevano ed impiegavano operai – per lo più connazionali – deputandoli a lavori presso terzi e corrispondendo loro retribuzioni palesemente discordanti da quelle previste dai contratti collettivi nazionali e/o territoriali di lavoro e, comunque, inadeguate rispetto alla quantità del lavoro prestato, in totale violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, assoggettandoli altresì a metodi di sorveglianza ed a situazioni abitative degradanti.

Il metodo implementato dai due complici, consisteva nell’approfittarsi dello stato di bisogno dei lavoratori coinvolti, soggetti extracomunitari, versanti in condizioni di grave difficoltà economica e abbisognanti del rilascio o del rinnovo del titolo abilitativo alla permanenza sul territorio dello Stato.

In particolare, i braccianti, una volta reclutati dagli indagati, venivano destinati all’impiego presso svariate aziende agricole situate in questa provincia, con le quali i due pakistani avevano preventivamente stipulato contratti di appalto di manodopera, statuendo compensi ai lavoratori inferiori a € 5 all’ora, in palese difformità con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti.

Dal magro importo, inoltre, gli indagati prelevavano forzatamente una quota a titolo di spese sostenute per il vitto, per l’alloggio e per il trasporto dei braccianti presso le aziende agricole interessate.

Altresì, in busta paga, veniva riportato un monte ore inferiore a quello effettivamente svolto dai lavoratori, omettendo di denunciare le effettive giornate di lavoro nel Libro Unico Dipendenti.

Gli sfruttatori costringevano gli operai a consegnare loro i documenti di identità ed i permessi di soggiorno, al fine di assicurarsi il rispetto delle regole e dei turni di lavoro imposti, impedendone così l’allontanamento.

Le maestranze, infine, erano accasate presso un’immobile sito a Senigallia, marcato da gravi deficienze strutturali ed igienico-sanitarie, venendo peraltro alloggiate nel sottotetto, dove arrivavano a convivere contemporaneamente sino a circa 30 lavoratori.