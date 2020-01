SENIGALLIA – Vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine a lavoro questa mattina per due incidenti avvenuti nel senigalliese. Il primo è stato registrato questa mattina alle ore 8.40, sulla A14, in corsia sud all’altezza di Cesano.

Per cause in corso di accertamento, il conducente di un’auto è finito fuori strada, andando ad urtare le barriere di protezione. Sul posto il 118 per il soccorso sanitario e la squadra dei pompieri che ha messo la vettura in sicurezza.

Un secondo incidente si è verificato invece poco prima delle 12, sulla SS16, nord all’incrocio con via Cesanense: coinvolti un’auto e un furgone. La squadra vigili del fuoco ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Nessuna grave conseguenza per i conducenti, solo disagi alla circolazione.