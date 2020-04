In arrivo ad Ancona la Costa Magica, a bordo anche contagiati: «Garantita sicurezza».

ANCONA – Arriva la Costa Magica al porto dorico, a bordo ci sono persone positive al covid. Sulla nave, partita dai Caraibi dove era rimasta bloccata e ora in partenza dalla Spagna, al momento ci sarebbero un centinaio di contagiati.

Questa mattina la Ministra De Micheli ha contattato il sindaco Valeria Mancinelli per informarla dell’operazione di evacuazione dell’equipaggio dell’imbarcazione nel porto di Ancona:

«Operazioni simili con altre navi sono in corso già in altri porti italiani – precisa la Mancinelli -. Ho chiesto e ottenuto tutte le massime rassicurazioni circa l’operazione e le sue condizioni di sicurezza per la città di Ancona».

La crociera attraccherà nei prossimi giorni con a bordo il solo equipaggio, composto da 617 persone, che, senza entrare in città né avere alcun contatto con le persone presenti a vario titolo all’interno dello scalo dorico, saranno fatte sbarcare con le condizioni e i percorsi di massima sicurezza sanitaria, per raggiungere le proprie destinazioni di residenza. I controlli sanitari saranno effettuati a bordo prima dello sbarco, a cura dell’Usmaf, il servizio sanitario marittimo e per l’evacuazione di pazienti Covid saranno attuati protocolli di massima sicurezza come già attuati negli altri porti italiani e secondo quanto assicurato del ministro stesso.

«Successivamente, a seguito della decisione della Compagnia di sospendere volontariamente le sue crociere, non sono stati più imbarcati passeggeri – si legge in una nota della Compagnia Costa Crociere -. Inoltre, una parte dell’equipaggio è stata già rimpatriata con voli aerei da Miami a fine marzo. Come precauzione, secondo le procedure sanitarie previste a bordo e in ottemperanza ai Decreti di emergenza emanati dal governo italiano, i membri d’equipaggio a bordo sonoisolati in cabine con balcone, con servizio pasti. E’ stata inoltre eseguita la sanificazione degli ambienti della nave. Costa Crociere desidera ringraziare il Ministero dei Trasporti, la Guardia Costiera, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale, la Capitaneria di Porto e la città di Ancona, che si sono dimostrate disponibili ad accogliere la nave offrendo la possibilità di ormeggio».