In arrivo nelle Marche 17 mila tamponi molecolari e antigenici rapidi | Password Magazine

REGIONE – «A seguito della nostra richiesta di implementare la dotazione di strumenti diagnostici – fa sapere l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – il commissario Arcuri mi ha comunicato che 17.000 tamponi molecolari e antigenici rapidi verranno inviati domani alla nostra Regione. Ne avevamo in riserva 9.000 e processiamo ogni giorno poco meno di 2000 tamponi. Avevamo una autonomia di 4-5 giorni e, a seguito di numerose richieste, il Commissario ci ha comunicato l’invio della dotazione. Come già noto, abbiamo richiesto il considerevole aumento dei tamponi, in modo tale da raggiungere 5000 tamponi molecolari, 1500 molecolari rapidi e 5500 antigenici rapidi giornalieri. Inoltre, nell’ultima delibera di indirizzo, abbiamo dato mandato alla Suam regionale di diventare Soggetto Attuatore per acquistare, in autonomia, direttamente sul mercato, come prevede l’attuale legislazione, i materiali necessari per dotare le nostre strutture» ,