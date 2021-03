In arrivo nuovo Dpcm, le regole fino a Pasqua | Password Magazine

Secondo ANSA, queste le misure che dovrebbero essere contenute nel Dpcm in arrivo: chiusi barberi e parrucchieri in fascia rossa; in casa si possono ricevere le visite di non conviventi (in zona gialla) ma sono vietate feste «nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose»; permessa in zona gialla in ambito regionale la visita in una sola abitazione privata, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22; riapertura cinema e teatri dal 27 marzo e musei anche nel week end se in zona gialla, a condizione che sia comunque assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, spiega la bozza del Dpcm; il divieto di spostamento tra Regioni valido fino al 27 marzo potrebbe essere nuovamente prorogato con un decreto; vietati viaggi per turismo; negozi chiusi solo in zona rossa mentre in zona gialla e arancione tutti i negozi sono aperti; palestre e piscine ancora chiuse, con divieto di sport di contatto e di squadra; ancora nessuna apertura di bar e ristoranti a cena, le regole per i ristoranti restano quelle in vigore; se in zona rossa tutte le scuole dovrebbero essere chiuse mentre resta in presenza per tutte le altre situazione, come già stabilito dai provvedimenti in vigore, con possibilità per i governatori di applicare misure più restrittive se necessario.