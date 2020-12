In Comune un dialogo religioso in nome della solidarietà | Password Magazine

JESI – «Grazie per quello che state facendo per la nostra comunità, grazie per questo messaggio di unità nel nome della solidarietà che giunge da tutti voi». Così il sindaco Massimo Bacci ha concluso la cerimonia tenutasi questa mattina in municipio dove l’intera Giunta ha incontrato i rappresentanti delle diverse confessioni religiose presenti nella nostra città in vista delle festività natalizie e del nuovo anno.

All’incontro, promosso dal presidente del Consiglio comunale Daniele Massaccesi, sono intervenuti il vescovo della diocesi, don Gerardo Rocconi, accompagnato dal direttore della Caritas Marco D’Aurizio, il pastore della chiesa ortodossa Nicola Popa, il pastore della chiesa cristiana avventista Gionatan Breci insieme al pastore emerito Michele Abiusi, il presidente del centro culturale islamico El Miloudi El Anouar, in compagnia del vicepresidente Adel Heni. Presente all’iniziativa anche il vicepresidente del Consiglio comunale Emanuela Marguccio e Youseef Wahbi, figura di riferimento in città per l’impegno profuso nella migliore integrazione.

Da tutti i rappresentanti delle confessioni religiose la lettura del particolare momento che si sta vivendo, l’impegno nel sostenere chi è in difficoltà ed in particolare i soggetti più fragili, la consapevolezza di essere parte di una comunità, quella di Jesi, coesa e capace di aiutarsi specialmente in questa delicata fase.