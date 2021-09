SENIGALLIA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Senigallia, in viale 4 Novembre, per l’incendio di due locali adibiti a deposito di materiale vario. La squadra di Senigallia in collaborazione con i colleghi di Arcevia intervenuti con tre autobotti ha spento le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio ai locali superiori. Non si segnalano danni a persone. I VVF stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Municipale.