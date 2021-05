In giro per la città dopo il 'coprifuoco', 8 giovani sanzionati | Password Magazine

ANCONA – Sono otto le sanzioni effettuate negli ultimi giorni dai carabinieri di Ancona a seguito di controlli sul territorio per il rispetto delle normative anti-covid. I destinatari delle multe, furbetti del coprifuoco: tutti giovani, d’età compresa tra i 17 e i 26 anni, sorpresi a girovagare per il capoluogo tra la mezzanotte e le 3. Le pattuglie hanno presidiato le zone di via Lotto, Corso Matteotti e Piazza Ugo Bassi. Continueranno anche questo i week end i controlli del territorio.