In giro senza mascherina, ai carabinieri: «Sto giusto andando a comprarla» | Password Magazine

ANCONA – Proseguono i controlli dei carabinieri sul territorio per garantire il rispetto della normativa anti covid. Nella giornata di ieri, una decina di giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati sorpresi dai militari mentre si trovavano lungo Corso Garibaldi, ad Ancona. Notando il formarsi di assembramenti, i carabinieri si sono avvicinati per identificarli: tra loro hanno individuato un giovane di 25 anni che passeggiava lungo il corso senza la mascherina. Il ragazzo si è giustificato: «Sto raggiungendo proprio adesso la farmacia per comprarne una!». Ma la scusa non ha retto e per il giovane è scattata la sanzione.