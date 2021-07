In scooter con un coltello nascosto nel portaoggetti, denunciato 36enne | Password Magazine

ANCONA – Nel corso dei controlli svolti nella giornata di ieri, i militari della Compagnia Carabinieri di Ancona, unitamente a quelli della Squadra di Intervento Operativo del 6° Btg. Toscana, hanno deferito in stato di libertà un 36enne del posto, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi.

I fatti si sono verificati intorno alle 22, in Via della Montagnola, non distante dalla sede del Comando Provinciale, quando gli uomini dell’Arma hanno proceduto a controllare lo scooter condotto appunto dall’uomo.

Fin dalle prime battute il 36enne si è mostrato particolarmente insofferente all’ispezione e così i militari, anche in considerazione dei precedenti di polizia da cui era gravato, hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale e veicolare.

Il motivo di tanta insofferenza è presto emerso: nel vano portaoggetti dello scooter, infatti, l’uomo aveva occultato un coltello, di fabbricazione svizzera, con un lama estraibile della lunghezza di circa 10 centimetri, che subito veniva posto sotto sequestro. Al termine degli adempimenti di rito, il 36enne è stato dunque denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.