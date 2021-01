In sella al ciclomotore senza patente, 5 mila euro di multa | Password Magazine

JESI – Sanzioni per oltre 13 mila euro sono state elevate nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Jesi nell’ambito dei controlli sulla circolazione stradale. A pagarne le conseguenze più rilevanti due maggiorenni entrambi sorpresi, in circostanze diverse, alla guida di un ciclomotore pur non avendo mai conseguito la patente di guida. Risultato: 5 mila euro di multa a testa, che per uno è lievitata di altre 900 euro in quanto il mezzo era sprovvisto di regolare assicurazione. Entrambi i ciclomotori sono stati sottoposti a fermo di 3 mesi.

Dovrà invece tirar fuori 2 mila euro l’incauto commerciante fermato alla guida di un autocarro utilizzato per la vendita ambulante, nonostante il mezzo fosse sospeso alla circolazione per omessa revisione già precedentemente contestata dagli agenti dello stesso Comando della Polizia locale di Jesi. Oltre alla sanzione, gli agenti hanno proceduto al fermo del veicolo per 90 giorni.

A chiudere il cerchio di una puntale attività sul controllo della circolazione stradale, altre due sanzioni, di 158 euro cadauna, comminate ad altrettanti cittadini extracomunitari trovati al volante con patente di guida rilasciata dal proprio Paese di appartenenza, benché fossero residenti in Italia da oltre un anno e dunque obbligati alla conversione del documento in patente italiana (se lo stesso convertibile) o al conseguimento di una nuova patente. Entrambi i documenti sono stati ritirati ed inviati alla Prefettura di Ancona per la loro trasmissione agli organismi consolari dei Paesi di appartenenza.