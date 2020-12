In tre senza mascherina davanti ai distributori automatici, sanzionati | Password Magazine

ANCONA – Venerdì sera alle ore 21,45 circa, durante il regolare svolgimento del servizio di controllo del territorio, una Volante, transitando in Corso Carlo Alberto. nei pressi dell’attività di distributori automatici di bevande e vivande, notavano un gruppo di tre persone presenti contemporaneamente all’interno, nonostante vi fosse il cartello indicante l’obbligo di entrare uno alla volta e che non indossavano la mascherina .

I tre soggetti , tutti stranieri , di origine somala, venivano identificati e sanzionati per il mancato rispetto delle vigenti norme per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito alle direttive del Prefetto, sono stati previsti con ordinanza questorile ulteriori servizi di controllo del territorio su tutta la provincia anche in previsione del fine settimana e della festività del 8 dicembre prossimo.

Sul territorio anconetano e della provincia saranno presenti numerose pattuglie della Polizia di Stato coadiuvate anche dai Poliziotti del reparto Prevenzione crimine di Perugia .

In particolare sarannp fatti controlli per la prevenzione dei reati in genere e per il rispetto delle norme previste dal DPCM per evitare il contagio da Covid -19.