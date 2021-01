In troppi seduti ai tavoli del dehor, sanzionati | Password Magazine

ANCONA – In troppi davanti un esercizio commerciale, seduti ai tavoli del dehor: sanzionati.

Anche ieri sera, come di consuetudine nel week end, sono stati eseguiti i controlli per la verifica del rispetto delle norme anti-covid e per la prevenzione dei reati di microcriminalità. Agli accertamenti ha partecipato anche la squadra amministrativa della divisione Polizia Amministrativa e sociale, che ha svolto il servizio presso il porto di Ancona per verificare se le norme previste dal DPCM fossero rispettate. Durante tali controlli, disposti per salvaguardare la salute dei cittadini, gli agenti hanno notato che vi erano delle persone assembrate davanti all’ingresso di un esercizio commerciale, sedute ai tavoli del dehor e all’ingresso in numero superiore a quello consentito dal Dpcm e relativi decreti. Così i Poliziotti, coadiuvati dai colleghi della Polmar,e hanno iniziato a identificare gli avventori. Sono state sanzionate in tutto, ai sensi della normativa vigente, le 10 persone di origine albanese che erano sedute nei tavoli in numero superiore a quello previsto dal provvedimento.