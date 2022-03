Inaugurata a Moie la pista di atterraggio di Icaro | Password Magazine

MOIE- È stata inaugurata questa mattina la pista di atterraggio non convenzionale per l’eliambulanza Icaro, alla presenza dell’assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini, di vari consiglieri regionali, dirigenti della protezione civile regionale, Croce rossa e dei sindaci del territorio.

La pista si trova a 200 metri dallo svincolo della SS76 e a un chilometro dal centro cittadino; ciò permetterà all’elicottero di poter atterrare in sicurezza e in qualsiasi momento, garantendo veloce assistenza e efficaci interventi.

A coordinare e moderare la cerimonia di inaugurazione, il responsabile provinciale della Protezione Civile Lorenzo Mazzieri.



Grandi ringraziamenti da parte delle istituzioni sono stati rivolti ai volontari della protezione civile e della croce rossa per il costante impegno nei confronti a tutela del bene comune e della cittadinanza.

«Il gruppo di volontari della Croce rossa e della Protezione Civile locale- ha dichiarato il sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli– hanno gestito in maniera egregia il punto vaccinale, dove in poco tempo sono stati inoculate 12-13 mila vaccinazioni. Un grazie va a tutti i volontari della protezione civile dei comuni del nostro territorio, con l’ottica di essere e sentirci una comunità unita nella media Vallesina».

Molto sentito l’intervento dell’assessore Saltamartini che a margine del suo saluto, ha voluto intonare l’inno di Mameli come gesto di unità e di ottimismo verso il futuro in momento sicuramente drammatico per i fatti in Ucraina.

«Questa è la migliore Italia che potremmo rappresentare- ha detto l’assessore alla Sanità rivolgendosi ai volontari e operatori della protezione civile, della croce rossa e all’equipaggio di Icaro- noi dobbiamo guardare al presente con questo ottimismo, cercando di trasformare l’ottica con cui ci apprestiamo a considerare la realtà in un periodo così drammatico».

Durante la fase dei ringraziamenti delle autorità ha fatto la sua comparsa Icaro, che atterra per la prima volta nella zona circoscritta.

Alla presenza delle autorità e dei medici che prestano servizio nell’elicottero si è proceduto al taglio del nastro dando così piena operatività alla possibilità di atterraggio nella pista in caso di emergenza dell’elicottero.