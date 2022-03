Inaugurata la mostra Gastone Pietrucci I Collage - Antologica 1969|2022 | Password Magazine

JESI – Inaugurata ieri (25 marzo) alle sale museali di Palazzo Bisaccioni la mostra Gastone Pietrucci I Collage – Antologica 1969|2022, una sintesi dei cinquant’anni di attività dell’artista Gastone Pietrucci che svela una parte meno conosciuta della sua ricerca artistica, ma che attraversa tutta la sua vita, i suoi collages.

L’antologica Gastone Pietrucci, i collages, curata da Roberto Gigli, è promossa dal Gruppo di Ricerca e Canto Popolare La Macina, con il contributo e patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, il patrocinio della Fondazione Carisj, dei Comuni di Jesi, Monsano, Montecarotto, Morro d’Alba e Polvergi, del Circolo Cittadino di Jesi con il sostegno del Ristorantino del Circolo Cittadino, della Cna, dell’Accademia Acca di Jesi e Roma, e in collaborazione con l’Associazione Culturale Willer & Carson, CTP Centro Tradizioni Popolari e il gruppo Stupor Mundi di Jesi.

La mostra è esposta nelle sale di Palazzo Bisaccioni e sarà visitabile fino al 26 giugno. Spiega Mauro Tarantino, segretario generale di Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi: «Il collage per sua natura induce a chi lo osserva a confrontarsi e incuriosisce, ognuno può trovare spunti e storie anche personali confrontandosi con l’opera, ci si riconosce, ci si ricerca. È una sollecitazione continua sul porsi domande, anche le più intime, come intimo e sommerso è il lavoro che Gastone Pietrucci ha svolto in un’intera vita, così come ci racconta nel catalogo dove lui definisce questa sua attività segreta».

Lo stesso artista Gastone Pietrucci parla dei suoi collage come qualcosa che lo ha accompagnato sempre nel corso della sua vita, tanto da non ricordare come e quando questa passione sia iniziata: «Si sta realizzando un sogno della mia vita perché faccio collage da una vita, definiti segreti perché sono rimasti sempre nella mia intimità – sostiene – Roberto Gigli che ha curato tutto quanto è partito dal 1969, io già sicuramente prima ho cominciato, ma non so quando. So dire perfettamente quando ho iniziato con il canto, nel 1968, da quando ho visto lo spettacolo di canti popolari italiani “Bella Ciao” di Roberto Leydi e Filippo Crivelli al Festival dei Due Mondi a Spoleto. Con il collage non lo so dire con precisione, credo sia una cosa nata con me che poi si è sviluppata e infatti questa mostra è interessante perché parte dai primi lavori accompagnati da frammenti poetici, e poi piano piano a seguito delle mie trasformazioni fino agli ultimi lavori su Dante, di cui fa parte lo spettacolo teatrale Lectura Dantis, per la regia di Allì Caracciolo, una grande amica artistica e di vita, e sulla guerra attuale».

La mostra è suddivisa in 5 ambienti che ripercorrono la vita dell’artista. Come spiega Roberto Gigli, il curatore della mostra, gli esordi nella stanza uno contengono le prime opere; i ritorni nella stanza successiva sono una collezione di inviti, biglietti di auguri, segnaposti, spediti negli anni e raccolti, insieme ad oggetti dello stesso artista presenti nel suo studio, tra cui il suo tavolo, in cui potrà lavorare dal vivo. La terza stanza contiene collage dedicati nel corso degli anni a diversi grandi dell’arte, pittori, musicisti, performer, scrittori tra cui Pier Paolo Pasolini; una zona particolare è dedicata a Pasolini, nell’anno del suo centesimo anniversario della nascita, in cui è riservato uno speciale contenuto video. La stanza numero quattro, Dialoghi, è un dialogo tra collage e haiku realizzati dalla poetessa e regista teatrale Alla Caracciolo. La stanza cinque dedicata a Dante, riprende lo spettacolo dantesco di Allì Caracciolo, e contiene i collage proiettati durante la performance. «Non solo c’è grande contenuto ed emozione all’interno dei lavori di Gastone che durano da una vita – il curatore Roberto Gigli ma c’è anche un racconto sorprendente e una conoscenza del dietro le quinte da un certo punto di vista che non mi aspettavo. Non conoscevo questo suo ambito espressivo che mi ha coinvolto e sorpreso per cui abbiamo iniziato a lavorare su una serie di materiali di alta qualità artistica ed espressiva. È stato un lavoro bello due volte, quando lo abbiamo intrapreso e alla fine. La mostra è nata con l’idea dell’evento diffuso e abbiamo aperto alla possibilità di condivisione del progetto, in particolare una parte delle opere saranno visibili presso il Circolo Cittadino di Jesi. Vorrei ringraziare la Fondazione Carisj che è un’istituzione culturale per la nostra città straordinaria, faccio i complimenti per rendere palese l’importanza di questo ente all’interno del nostro tessuto jesino e del territorio, ringrazio Mauro Tarantino per l’ospitalità che è soprattutto partecipazione attiva alla cultura della città. Ringrazio Micheal Bonelli che ci ha dato una grande mano dal punto di vista dei contatti, e Roberto Giardinieri del Circolo Cittadino».

Da domani 26 marzo saranno ospitate al Circolo Cittadino di Jesi alcune opere di Pietrucci stampate a grande dimensione. Roberto Giardinieri del Ristorantino del Circolo Cittadino afferma: «Conosco bene l’artista e abbiamo volentieri sposato questo connubio di questa mostra ospitandone una parte al circolo cittadino visibile da domani».

Tra le iniziative collegate lo spettacolo teatrale presentato al teatro Piccolo il 20 marzo Lectura Dantis di Allì Carracciolo, regista teatrale e poetessa, che ha avuto con Gastone un importante intreccio creativo e artistico. La regista sottolinea:«Questa è una mostra necessaria, per due motivi perché segna la vita fino ad oggi di Gastone Petrucci e poi perché l’arte non può vivere dentro i cassetti e ringrazio Roberto Gigli che ha saputo sistemare il materiale e i pezzi presenti. Per quanto riguarda la sezione dantesca, i collage su Dante non nascono sincroni con il progetto, maturato insieme per compiere una chiusura nell’anno di celebrazioni dantesche con uno spettacolo. Non nascono sincroni perché l’orizzonte poetico di dante è immenso e volevamo qualcosa che non rispettasse il campo dantesco per intero ma che scegliesse frammenti attraverso i quali ricostruire un fil rouge poetico ma anche interiore di Dante. I musicisti della Macina hanno musicato i testi poetici di Dante, e abbiamo avuto l’idea di connettere al testo anche testi cantati di origine di cultura orale che avessero connessione con l’argomento. Mancava il linguaggio visivo e allora ecco i 132 collage di Gastone». Questi collage creati in collaborazione tra Gastone Pietrucci e Allì Carracciolo creano anche una narrazione agganciata con la contemporaneità, con richiami alla guerra attuale e alle atrocità della Shoah. Questo testimonia come il lavoro artistico di Gastone Pietrucci percorra tutta la sua vita, un percorso di un artista definito infinito da Michael Bonelli dell’Associazione Willer & Carson: «Questa è la storia di un inseguimento, volevamo assolutamente Gastone ed è iniziato il percorso che ci ha portato all’esplorazione dell’artista che è un’artista infinito. Ringrazio per questa possibilità e faccio i complimenti a Roberto Gigli perché è un lavoro sontuoso ed appassionato, qualcosa per scoprire l’artista e il lavoro incredibile che ha fatto, anche per scoprire le potenzialità di questo luogo che si ampia sempre di più».

C.P.