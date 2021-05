Inaugurato Braciando, specialità di carne tra piscina e relax | Password Magazine

info-promo

JESI – Taglio del nastro giovedì scorso per il nuovo ristorante Braciando Carne & Dintorni, aperto nei locali dell’ex Ciliegio a Jesi in via Bagnatora.



Un luogo dove gustare dell’ottima carne immersi nel verde delle colline jesine, circondati da piscina, musica, campetto da calcio, beach volley e campo da bocce, ma anche sdraie e divanetti per momenti di relax negli ampi spazi all’aperto.

La specialità è la cucina di carne ma non mancano le altre proposte in menù con possibilità anche di richiedere piatti Freesenzaglutine. Il locale è aperto tutti i giorni, a partire dalle 17.30, il sabato e la domenica anche a pranzo.

Ideale per aperitivi con servizio bar a bordo piscina ma anche per cerimonie e occasioni speciali visto l’ampio numero di coperti. Nato in tempi di covid, il ristorante è pensato con tutte le misure di sicurezza, dai numerosi ambienti all’aperto al distanziamento.

Una location estiva, moderna, adatta ai bambini e presto anche teatro di eventi musicali quando i tempi consentiranno di partire con una programmazione.