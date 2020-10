Inaugurato SiBì Bistrot, a Castelbellino il sogno dello chef Simone Pellicciari | Password Magazine

CASTELBELLINO – Una fucina del gusto a due passi dalla ferrovia.

Nasce a Castelbellino Stazione Sibì Bistrot, un locale moderno dalle linee semplici ma eleganti che in un contesto urbano propone piatti e menù dai sapori raffinati al passo con la stagionalità. A gestirlo è lo chef Simone Pellicciari che con cura selezioni ogni giorno gli ingredienti del territorio per creare ricette sfiziose e dai sapori autentici.

Chi é Simone Pellicciari: dalla pasticceria di famiglia ai fornelli con i Grandi della cucina

Classe 1980, di Fabriano, Pellicciari vanta una grande esperienza nel settore: frequentata la scuola alberghiera di Senigallia e immediatamente intraprende l’attività lavorativa dapprima nella pasticceria di famiglia come aiuto e poi come pasticcere. Negli anni successivi, affina le proprie conoscenze e tecniche culinarie in giro per l’Italia, partecipa a stage presso il ristorante Uliassi di Senigallia, apprende le tecniche di panificazione da professionisti illustri come Giuliano Pediconi, approda all’Hotel Le Grotte di Genga come chef, a Villa Honorata di Serra de’ Conti come pasticcere, all’Hotel Seeport di Ancona è al fianco di Umberto Bentivoglio in secondo chef. Negli ultimi anni è stato anche docente di pratica sul cioccolato, collaborando con sommelier per l’abbinamento ai vini.

Lo scorso febbraio, Pellicciari realizza il suo sogno: avvia il SiBì Bistrot, dove lavora con passione e professionalità utilizzando tutte le tecniche e metodologie di lavoro acquisti nel corso degli anni. Il locale però quasi subito subisce una battuta d’arresto causa lockdown e riprende poi mano a mano l’attività durante l’estate. Solo ieri si è potuta svolgere finalmente la cerimonia d’inaugurazione alla presenza del sindaco di Castelbellino Andrea Cesaroni, rappresentanti dell’Amministrazione comunale, cittadini, sempre secondo le disposizioni imposte dal covid.

Aperto a pranzo e a cena, ad esclusione del martedì che è giorno di chiusura, al SiBì Bistrot si può richiedere anche il cibo da asporto. Prodotti come pane, pasta e dolci vengono preparati utilizzando materie prime della zona di ottima qualità.

Il sindaco: «Il SiBì Bistrot è un punto chiave nel turismo diffuso lento»

«L’avvio di una nuova attività è sempre una nota positiva per il paese, è il segnale che c’è voglia di fare e un’opportunità per l’intera comunità». Così il sindaco di Castelbellino Andrea Cesaroni è intervenuto ieri al taglio del nastro: «In questo periodo così difficile, l’Amministrazione comunale è rimasta al fianco degli imprenditori, per incentivarli e supportarli».

Del SiBì Bistrot, il sindaco ha detto: «É senza dubbio una bella vetrina per le tipicità del territorio, è un punto chiave nel turismo diffuso lento che premia la valorizzazione della qualità dell’esperienza e un’immersione del viaggiatore nella cultura di un luogo. Strategico per posizione, vicino alla stazione e alla pista ciclabile, offre a chi è di passaggio l’occasione di fermarsi ad assaggiare la buona cucina locale. Un locale sempre a disposizione dei cittadini, per chi ha semplicemente voglia di mangiare bene a un passo da casa o attraverso la formula dell’asporto».