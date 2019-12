Incendio a Pianello Vallesina, auto in fiamme nella notte

PIANELLO VALLESINA – Vigili del fuoco in azione questa notte, intorno la mezzanotte, a Pianello Vallesina per un incendio che ha interessato tre auto in sosta lungo via Tommasi. Due le auto completamente carbonizzate, la terza è stata appena intaccata. Complice il forte vento, si sono levate fiamme molto alte spaventando il vicinato.

I primi passanti hanno subito dato l’allarme al 115. Il fuoco si propagava velocemente e aveva già provocato alcune esplosioni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con tre mezzi, poi anche una pattuglia dei carabinieri per le indagini.

Dopo aver domato il fuoco, i pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli, in special modo la macchina a metano.

Sul posto anche i soccorsi stradali a lavoro per la rimozione dei mezzi. Non ci sono persone coinvolte.

