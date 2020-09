Incendio al porto di Ancona: scoppi, fiamme e fumo visibile da chilometri | Password Magazine

ANCONA – Era passata da poco la mezzanotte quando diverse persone hanno iniziato a sentire odore acre in casa e si sono accorte di fiamme e di una grande colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri. Si tratta di un incendio di vaste proporzioni scoppiato nei pressi del porto di Ancona, sembrerebbe nell’area dell’ex Tubimar. Tre i magazzini presi dalle fiamme.

Nessuna informazione per ora sulle cause, sul posto i Vigili del Fuoco che, oltre al personale di Ancona, vede la presenza di squadre pure da Macerata e Pesaro. Al momento ci sono 12 autobotti e due autoscale. Non si hanno notizie di feriti al momento ma c’è preoccupazione, come segnalato anche durante una diretta di Ancona Today, perchè non si ha la certezza dei materiali contenuti all’interno delle tre strutture. La popolazione è subito corsa sui social per postare foto, video o chiedere informazioni. Molti hanno confermato la presenza di alcuni scoppi dalla zona dell’incendio.

Servizio in aggiornamento.