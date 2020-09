Incendio al porto, migliora la qualità dell'aria: PM1 in calo | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco hanno continuato anche per tutto ieri l’opera di spegnimento dei capannoni nella zona portuale di Ancona. In tutto sono intervenuti circa 40 vvf provenienti da tutta la regione. Non ci sono più focolai rilevanti all’interno dei capannoni, continuano invece le operazioni di smassamento del materiale all’esterno per il minuto spegnimento. Proprio dietro questi materiali potrebbero infatti nascondersi alcuni rimasugli attivi dell’incendio.



La sindaca Valeria Mancinelli ha predisposto intanto per oggi la riapertura delle scuole e dei parchi anche se, prudenzialmente, invita i cittadini a non consumare vegetali a foglia larga prodotti nel territorio comunale.

«Ci sono buone notizie dall’ente che sta verificando la qualità dell’aria, ovvero ARPAM – fa sapere -. Si possono aprire le finestre per il ricambio dell’aria. La nostra preoccupazione maggiore era legata al possibile sprigionamento di cianuri (acido cianidrico) dalla combustione del poliuretano. Ebbene le 6 stazioni piazzate in città hanno rilevato assenza di queste sostanze nell’aria. Solo nel luogo dell’incendio il dato era presente, ma il valore era 10 volte sotto il limite di legge consentito. La qualità dell’aria comunque migliora, le PM1 sono scese ulteriormente (da un picco di 250 a 13 nella giornata di ieri). Per capirci un dato pari a 250 corrisponde alle emissioni di 2 sigarette in una stanza 4×4 metri. Per la situazione atmosferica attuale può permanere invece il cattivo odore nell’aria.

Aspettiamo ulteriori dati su quello che abbiamo respirato nella giornata di ieri. Arriveranno tra domani (oggi venerdì 18 settembre) e dopodomani i dati su metalli e diossina. I dati raccolti hanno tempi tecnici per essere processati.

Ci sono comunque buoni segnali… non sono stati segnalati casi, richieste di aiuto in ospedale per interventi particolari. Ed è un buon indicatore»