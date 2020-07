OSTRA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 11.50 circa ad Ostra, in via Montalboddo, per un incendio all’isola ecologica. La squadra di Senigallia, intervenuta con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme che si erano create all’interno dei contenitori di acciaio racchiudente materiale elettrico. Non si segnalano danni a persone.