Incendio Ancona, 40 mila mq in fiamme: prosegue l'opera di spegnimento | Password Magazine

ANCONA – I Vigili del fuoco continuano l’opera di spegnimento dei capannoni in zona porto. Attualmente sono al lavoro cinquanta unità e trenta mezzi provenienti da tutta la Provincia con il supporto di squadre da Pesaro e Macerata e Ascoli Piceno. Si stima che l’area interessata e di circa 40.000 mq. Al momento sono rimasti diversi focolai attivi all’interno del capannone.

A seguito dell’incendio che si è sviluppato nella notte nell’area ex Tubimar in zona portuale, a titolo precauzionale l’Amministrazione comunale ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle sedi universitarie per la giornata odierna. Sopra la cittadella questa mattina, infatti, c’era polvere nera su terrazzi e davanzali e si respirava anche un forte odore acre intorno all’area portuale.