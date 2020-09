Incendio Ancona, Comune chiude scuola e parchi | Password Magazine

ANCONA – A seguito dell’incendio che si è sviluppato nella notte nell’area ex Tubimar in zona portuale, a titolo precauzionale l’Amministrazione comunale ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle sedi universitarie per la giornata odierna.

Resteranno chiusi anche parchi e impianti sportivi. «Cerchiamo di limitare gli spostamenti in attesa dei rilievi delle autorità sanitarie – fa sapere il sindaco Valeria Mancinelli -. Seguiranno comunicazioni di aggiornamento. Dai primi rilievi sembra non ci siamo problemi di inquinamento ma abbiamo ritenuto opportuno essere prudenti in attesa degli esiti finali degli esami delle autorità preposte».

Sono sospese in data odierna anche le attività al pubblico (Pinacoteca Ancona, Mostra Letizia Battaglia Ancona, La Mole Ancona e Biblioteca Comunale Ancona) in attesa dei risultati e delle indicazioni delle autorità sanitarie.