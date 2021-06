Incendio Genga, da Ciampino due Canadair per fronteggiare le fiamme | Password Magazine

GENGA – Continuano le operazioni di spegnimento relativo all’incendio di bosco che si è sviluppato ieri (24 giugno) in località Cerqueto nella frazione di Genga. Cinque squadre dei Vigili del fuoco con l’ausilio di 11 automezzi stanno fronteggiando le fiamme anche con la collaborazione di due Canadair arrivati verso le ore 12 circa dall’aeroporto di Ciampino e con l’aiuto dell’elicottero della Regione Marche. Al momento non risultano danni a persone. Sul posto anche il Funzionario VF, il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) ed il ROS (Responsabile Operazioni Spegnimento). Notizia in aggiornamento.