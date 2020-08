AGUGLIANO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri, a partire dalle ore 17.35 circa, ad Agugliano in via Trento per l’incendio a un appartamento. Sul posto la squadra di Osimo in collaborazione con l’autobotte di Jesi e l’autoscala di Ancona che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell’intervento. Due famiglie sono state tratte in salvo con l’ausilio dell’autoscala. Sul posto anche il Funzionario dei Vigili del Fuoco.