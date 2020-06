SENIGALLIA – Vigili del fuoco a lavoro dalle ore 12.50 di oggi a Senigallia per un incendio scoppiato in un capannone di via Abbagnano. La squadra del Distaccamento locale coadiuvata dai colleghi di Ancona sono intervenuti intervenendo con tre autobotti, un’autoscala, un mezzo per le ricariche delle bombole d’aria e l’autovettura del funzionario presente sul posto. Interessato dalle fiamme un ufficio al piano superiore ed al momento non risultano persone coinvolte.