Incendio in una ditta, a fuoco tre camion: ingenti danni | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore della giornata odierna a Falconara Marittima, presso un impianto di produzione di calcestruzzo, per l’incendio di due autobetoniere e una autopompa per cemento.

La squadra, sul posto con due autobotti, ha spento l’incendio e messo la zona in sicurezza.

Presenti sul posto il funzionario tecnico VVF e i Carabinieri di Falconara per i rilievi del caso e indagini sulla natura del rogo. Per ora non è escluso il dolo: per fortuna nessun ferito o intossicato, ma si stima un danno complessivo di circa 100mila euro.