Incendio in un'abitazione, anziana trovata in casa senza vita | Password Magazine

JESI – Incendio in un appartamento del centro storico, deceduta un’anziana. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi un’abitazione di via del Forno dove una donna di 95 anni è stata trovata senza vita. La morte sarebbe sopraggiunta per le esalazioni di fumo, non essendo state riscontrate bruciature gravi sul corpo. Da quanto si apprende, l’anziana era seduta su una poltrona quando per cause ancora in corso di accertamento nella casa è divampato un incendio. A dare l’allarme un familiare della 95enne che, abitando al piano di sotto, ha sentito l’odore del fumo. L’uomo si è precipitato all’interno dell’appartamento cercando di salvare l’anziana ma, non riuscendoci, ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto, sono intervenuti i mezzi dei pompieri, i sanitari del 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e i carabinieri. Inutili i tentativi di rianimazione, purtroppo per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Il familiare è stato portato al Pronto soccorso per accertamenti.