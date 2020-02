JESI – Incendio in via Scotellaro. In fiamme la palazzina che fa angolo con via Compagna, dove si trova il negozio di abbigliamento e accessori Militaria, evacuate già cinque persone dagli appartamenti soprastanti. Tutte hanno rifiutato le cure sanitarie e sarebbero in buone condizioni di salute.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i sanitari della Croce Verde di Jesi, carabinieri e Polizia di Stato. Strada bloccata al transito.

(Notizia in aggiornamento)