Incendio nella notta in una ditta di materie plastiche, vigili del fuoco ancora in azione | Password Magazine

FABRIANO – Proseguono da ieri notte, a Fabriano, le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato presso una ditta di lavorazione di materie plastiche. Le fiamme si sono scatenate poco dopo le 1, nella zona industriale della città: sul posto sono intervenute subito le squadre VVF di Fabriano, Arcevia, Jesi e mezzi di supporto con personale dalla sede centrale di Ancona per un totale di 25 unità.

Le fiamme sono sotto controllo: attualmente, sono ancora impegnate sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Fabriano insieme al personale della sede centrale di Ancona con mezzi di supporto e Funzionario VVF di servizio per le attività di smassamento, anche con l’uso di mezzi meccanici, e di minuto spegnimento. Non si segnalano persone coinvolte.