FALCONARA MARITTIMA – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, poco dopo le 22, a Falconara Marittima, in via Flaminia, per l’incendio di un appartamento al primo piano.

Sul posto la squadra di Ancona, con due autobotti e l’autoscala, ha estinto l’incendio che ha interessato l’intero appartamento e il tetto in legno.

Fiamme spente, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.

Non si segnalano persone coinvolte