Incendio nello scantinato, sei famiglie evacuate: due in ospedale | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 3.10 circa a Falconara in via della Repubblica per l’incendio di uno scantinato in una palazzina di tre piani.

Sei le famiglie che sono state evacuate a causa del fumo che saliva ai piani superiori mentre due persone sono state aiutate ad uscire dalla squadra pompieri e affidate al personale del 118 per accertamenti.

Sul posto un’autobotte, un’autoscala e il funzionario di servizio.

L’intervento era ancora in corso questa mattina per indagare sulle cause dell’incendio.

Sul posto anche i Carabinieri di Falconara.