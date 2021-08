SENIGALLIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12 circa a Senigallia sul Lungomare Italia per l’incendio sviluppatosi sulla tettoia di una casa. La squadra di Senigallia intervenuta con due autobotti ha spento le fiamme ed ha messo in sicurezza l’area dell’intervento evitando il propagarsi dell’incendio al tetto ed hai pannelli frontali della struttura, costruiti in materiale legnoso. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche la Polizia Locale.